Несколько человек ранены ножом в Великобритании

https://static.news.ru/photo/0dc47718-f008-11ea-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Midlands Police/facebook.com

Британская полиция сообщила, что несколько человек получили ранения холодным оружием в Бирмингеме.

Нам известно о нескольких раненых, но на данный момент мы не можем сказать, сколько их и насколько серьёзно они ранены. Однако все службы экстренной помощи работают вместе на месте происшествия и следят за тем, чтобы пострадавшие получили медицинскую помощь, — сообщили в полиции Уэст-Мидлендс.

Как завили в полиции, на «ранней стадии» происходящего было бы неуместно рассуждать о причинах инцидента. Жителей призвали держаться подальше от центра города, не удивляться большому числу полицейских на улицах и перекрытию некоторых дорог.

Как писал NEWS.ru ранее, силовики задержали в городе Заинске в Татарстане 47-летнего Сулеймана Киргизова, который пытался отвёрткой убить свою бывшую жену.