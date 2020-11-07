Нервный срыв считают основной причиной убийства в воронежской части

https://static.news.ru/photo/7dbe7db0-226d-11eb-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве основной версии убийства военнослужащих воронежской части в настоящий момент рассматривается нервный срыв солдата-срочника.

Предварительное расследование показало, что никакого физического конфликта 9 ноября и в предшествующий период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было. Об этом сообщил информированный источник в Западном военном округе (ЗВО).

В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв, — сообщил РИА Новости источник в ЗВО.

Где именно произошло ЧП, до сих пор официально не уточняется — в округе обозначают место происшествия, как «одна из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области». По информации источников агентства в правоохранительных органах, речь идёт о военном аэродроме Балтимор.

Как писал NEWS.ru, 20-летний рядовой Алексей Макаров, служивший на воронежском аэродроме, 9 ноября в 5:30 напал на офицера с топором, чтобы завладеть оружием, а потом убил двоих сослуживцев и ранил ещё одного. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.