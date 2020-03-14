https://static.news.ru/photo/e87379fe-66d3-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

15-летняя школьница в немецком городе Детмольде убила трёхлетнего брата из-за ревности к нему.

Как сообщает The Sun, 46-летняя мать детей попросила дочь присмотреть за младшим братом, пока женщины не было дома. Когда мальчик заснул, сестра нанесла ему около 30 ударов ножом. Полиция сообщила, что девочка оставила на стене послание для матери, написанное кровью убитого. Содержание текста не раскрывается.

Школьница после убийства убежала из дома, однако вскоре была задержана правоохранительными органами. Свою вину она не отрицала и задержание встретила спокойно.

Бывший партнёр матери рассказал изданию, что дочь чувствовала себя недостаточно любимой и ревновала к младшему брату. Семья переехала в Германию из Польши в 2013 году и с трудом сводила концы с концами.

Девочке грозит до 10 лет тюрьмы, если её вина будет установлена в суде.

Как сообщал NEWS.ru, в Иркутской области России следователям удалось раскрыть убийство четырёхлетней девочки, совершённое почти 16 лет назад. Силовики задержали мужчину, который сознался в преступлении. Причастность его к убийству подтверждается показаниями свидетелей и рядом других доказательств.