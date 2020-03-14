15-летняя школьница в немецком городе Детмольде убила трёхлетнего брата из-за ревности к нему.
Как
Школьница после убийства убежала из дома, однако вскоре была задержана правоохранительными органами. Свою вину она не отрицала и задержание встретила спокойно.
Бывший партнёр матери рассказал изданию, что дочь чувствовала себя недостаточно любимой и ревновала к младшему брату. Семья переехала в Германию из Польши в 2013 году и с трудом сводила концы с концами.
Девочке грозит до 10 лет тюрьмы, если её вина будет установлена в суде.
Как сообщал NEWS.ru, в Иркутской области России следователям удалось раскрыть убийство четырёхлетней девочки, совершённое почти 16 лет назад. Силовики задержали мужчину, который сознался в преступлении. Причастность его к убийству подтверждается показаниями свидетелей и рядом других доказательств.
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