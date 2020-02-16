https://static.news.ru/photo/40ba7c50-50ce-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители девушки, погибшей на конкурсе по поеданию пирожных в московском баре, прокомментировали случившееся. По их словам, девушке нельзя было пить алкогольные напитки.

Ей просто нельзя было пить, — заявил РЕН ТВ отец погибшей, отметив при этом, что ничем серьёзным она не болела.

Он подчеркнул, что точную причину смерти дочери установят специалисты. На данный момент ничего неизвестно.

Трагедия произошла 15 февраля. Девушка пришла в бар отдохнуть с друзьями, которые бывают там регулярно. Ведущий решил провести конкурс на самое быстрое поедание пирожных. Чтобы не упустить победу, незадолго до финального свистка погибшая схватила сразу несколько пирожных и запихнула в рот. После завершения соревнования девушка продолжила прожёвывать их, но случайно вдохнула и начала задыхаться. Никто из присутствовавших в зале не смог оказать ей первую помощь, прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

По словам администратора клуба, где проводился турнир, девушка страдала от болезни сердца, писал NEWS.ru.