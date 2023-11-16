«Нелепая смерть»: генерал-майор о гибели генерала авиации Свиридова Генерал Попов: такие люди, как Свиридов, не должны погибать настолько нелепо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди такого ранга, как экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов, не должны погибать так нелепо, на душе от этого очень неприятно, заявил NEWS.ru генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов. Военный рассказал, что был знаком с покойным, но не находился с ним в частом контакте.

Мы встречались буквально несколько раз, но частого контакта у нас не было. По сложившимся впечатлениям — достаточно спокойный человек, уважаемый в обществе. Когда я узнал о его смерти, на душе было очень неприятно. Обидно, что люди такого ранга, достойные внимания и уважения, уходят именно так. Мне показалось, что это нелепая смерть, — сказал Попов.

Генерал-майор выразил свои соболезнования и порекомендовал дождаться результатов расследования инцидента.

Telegram-канал Baza сообщил, что экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова нашли мертвым в его собственном доме в Ставропольском крае. По данным канала, рядом с ним обнаружено тело женщины — предположительно, его супруги. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По сведениям Baza, тела обнаружили накануне, 15 ноября. По данным канала, 68-летний Свиридов и его 72-летняя жена, предположительно, погибли около недели назад, однако пока неизвестно, что послужило причиной их смерти. Как сообщает Baza, специалисты исключили возможность газового отравления, сотрудники службы провели замеры и не обнаружили превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.