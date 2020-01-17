https://static.news.ru/photo/35a73aa4-3933-11ea-aed4-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Выпавшая из окна квартиры Михалковых модель Ксения Пунтус впервые рассказала о событиях роковой ночи. По её словам, падение из окна лишь случайность. Также она призвала не верить сообщениям о причастности к инциденту внука режиссёра Никиты Михалкова Андрея Бакова.

Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами. Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь, — написала девушка на своей странице в Instagram.

Она добавила, что в день трагедии не употребляла запрещённых препаратов, поскольку предпочитает им «спорт и вкусную еду». Модель попросила прекратить придумывать домыслы и искать причастных к её падению.

А ещё не было никаких машин, слежек какого-то Никиты (это вообще непонятно кто), кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах, — заключила Пунтус, имея в виду высказывания своей знакомой Алеси Кафельниковой.

21-летняя девушка поблагодарила всех близких за поддержку и пожелала беречь своё здоровье.

Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. NEWS.ru писал, что у неё многочисленные переломы и травмы внутренних органов.