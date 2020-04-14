Неизвестный зарезал охранника автосервиса в Москве

Вооружённое нападение на охранников автосервиса в Хорошёвском районе столицы произошло в ночь на 14 апреля.
Человек, личность которого на данный момент неизвестна, напал с холодным оружием на двух сотрудников автосервиса на улице 2-я Магистральная. Один из охранников от полученных ранений скончался. На месте преступления работает полиция, нападавшего пытаются найти по горячим следам,
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует рост преступности в стране, однако считает, что «сгущать краски не нужно». По его словам, правоохранительные органы в РФ на данный момент работают крайне интенсивно, «с повышенной нагрузкой».
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