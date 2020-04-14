Неизвестный зарезал охранника автосервиса в Москве

https://static.news.ru/photo/f826a362-7de9-11ea-86ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооружённое нападение на охранников автосервиса в Хорошёвском районе столицы произошло в ночь на 14 апреля.

Человек, личность которого на данный момент неизвестна, напал с холодным оружием на двух сотрудников автосервиса на улице 2-я Магистральная. Один из охранников от полученных ранений скончался. На месте преступления работает полиция, нападавшего пытаются найти по горячим следам, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует рост преступности в стране, однако считает, что «сгущать краски не нужно». По его словам, правоохранительные органы в РФ на данный момент работают крайне интенсивно, «с повышенной нагрузкой».