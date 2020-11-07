Неизвестный зарезал двух женщин и ранил ребёнка под Москвой

Мужчина зарезал двух женщин и ранил ребёнка в Солнечногорском районе Московской области. Инцидент случился поздно вечером 7 ноября в деревне Клушино, население которой не превышает 50 человек.
Ребёнок получил серьёзные ножевые ранения, он уже находится в руках врачей одной из больниц Зеленограда,
Полиция пытается найти преступника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кривом Роге на Украине мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих. Его жертвами стали двое человек, следует из сообщения пресс-службы нацполиции региона. Как уточняется, ещё восемь человек госпитализированы, среди них есть восьмилетний ребёнок.