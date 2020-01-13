https://static.news.ru/photo/148350f8-35ee-11ea-be06-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение о взрывном устройстве в гимназии городского округа Долгопрудный.
На место прибыли оперативные службы, — сказал АГН «Москва» источник.
Принято ли решение об эвакуации, представитель правоохранительных органов не уточнил.
Ранее NEWS.ru писал, что сообщения о взрывных устройствах 13 января поступили в несколько школ Биробиджана, Владивостока и Благовещенска. В частности, неизвестные сообщали о бомбах в Приамурском госуниверситете имени Шолом-Алейхема, спорткомплексе Амурского университета и нескольких колледжах. На данный момент информация ни по одному учебному заведению не подтвердилась.