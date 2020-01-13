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Две 17-летние жительницы Архангельска подозреваются в убийстве ровесницы. По их словам, причиной расправы над девушкой стал поиск новых ощущений. Первоначально они заявляли, что жертва вела себя заносчиво.

В рамках расследования установлено, что в действительности обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству несовершеннолетней. Свои действия они объяснили желанием испытать новые ощущения, — говорится в сообщении на официальном сайте...