Неизвестный выстрелил в лицо ребёнку в Дзержинске

https://static.news.ru/photo/3b2fe3a0-9f75-11eb-b112-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Неустановленный злоумышленник обстрелял из пневматики подростков, игравших в футбол на площадке. Один из детей получил пулю в щёку. Инцидент произошёл на улице Чкалова в Дзержинске.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении СК РФ по Нижегородской области.

Ранее полиция в Тольятти задержала 23-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки. Он дал признательные показания. Задержанный состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Местные жители рассказали, что у него наблюдались некоторые странности в поведении, но таких наклонностей за ним не замечали. Задержанный увлекался компьютерными играми, много времени проводил в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, в Башкирии стая бродячих собак загрызла четырёхлетнего ребёнка, который, по предварительным данным, катался на велосипеде возле своего дома. Трагедия произошла в деревне Сафарово.