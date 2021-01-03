Неизвестный в Ижевске протаранил шесть машин на парковке

https://static.news.ru/photo/c5b2396c-4dcf-11eb-9e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Андрея Русских в сообществе Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)/vk.com

Утром 3 января на парковке во дворе одного из жилых комплексов Ижевска неизвестный водитель помял шесть чужих автомобилей.

Инцидент произошёл около 04:00 утра по местному времени. Виновник происшествия скрылся, его разыскивают, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на данные ижевской полиции.

В Сети появились видеоролики очевидцев и записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших происшествие. На кадрах видно, как белый кроссовер врезается в одну из припаркованных машин, а затем по инерции таранит ещё несколько и выкатывается на газон. При попытке выехать из узкого проезда водитель задел ещё несколько автомобилей.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Благовещенске, где внедорожник протаранил машину инкассаторов. Фургон совершил внезапный поворот из правого ряда через сплошную линию разметки, чем и спровоцировал ДТП. За рулём автомобиля Land Cruiser, опрокинувшего инкассаторский фургон на бок, находился сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим. Несмотря на то что ДТП произошло из-за невнимательности инкассаторов, он решил скрутить номера со своей машины.