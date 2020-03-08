Один человек ранен в ходе стрельбы, открытой человеком, личность которого не установлена, в мечети на северо-востоке столицы Франции.
По данным очевидцев, неизвестный мужчина, лицо которого было скрыто шлемом, прошёл во двор мечети и выстрелил в находившего там человека, после чего скрылся с места преступления на мотороллере. Ранение пострадавшего оценивается медиками как серьёзное,
Как писал NEWS.ru ранее, байкеры в США устроили массовую перестрелку, в которой один человек погиб, 17 ранены. Инцидент произошёл поздно вечером 7 марта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен