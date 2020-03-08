https://static.news.ru/photo/e62e6056-6187-11ea-8658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fred de Noyelle/GODONG

Один человек ранен в ходе стрельбы, открытой человеком, личность которого не установлена, в мечети на северо-востоке столицы Франции.

По данным очевидцев, неизвестный мужчина, лицо которого было скрыто шлемом, прошёл во двор мечети и выстрелил в находившего там человека, после чего скрылся с места преступления на мотороллере. Ранение пострадавшего оценивается медиками как серьёзное, передаёт BFM TV со ссылкой на свои источники в местной полиции.

Как писал NEWS.ru ранее, байкеры в США устроили массовую перестрелку, в которой один человек погиб, 17 ранены. Инцидент произошёл поздно вечером 7 марта.