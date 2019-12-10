Семь человек погибли при стрельбе в госпитале в городе Острава, заявил министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек. Правоохранители сообщают о четырёх погибших и двух тяжело раненых людях.
Полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу. По предварительным данным, нападавший был в красной куртке, его рост составляет около 180 см.
Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob.— Policie ČR (@PolicieCZ)
pic.twitter.com/VrDDjii6Qp December 10, 2019
Правоохранители эвакуировали пациентов и персонал медицинского учреждения.
Ранее NEWS.ru писал, что при стрельбе на базе Пёрл-Харбор в США погибли два человека.
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