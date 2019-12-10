Фото: ,EuroZprávy.cz

Семь человек погибли при стрельбе в госпитале в городе Острава, заявил министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек. Правоохранители сообщают о четырёх погибших и двух тяжело раненых людях.

Полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу. По предварительным данным, нападавший был в красной куртке, его рост составляет около 180 см.

Правоохранители эвакуировали пациентов и персонал медицинского учреждения. 

Ранее NEWS.ru писал, что при стрельбе на базе Пёрл-Харбор в США погибли два человека

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