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Глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в аварии, которая произошла на трассе Черноморское — Евпатория. Кроме того, жертвами ДТП стали ещё три человека. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря.

На трассе в Крыму произошло лобовое столкновение двух автомобилей — KIA и Ford. Авария случилась в 08:50 мск. Факт ДТП в разговоре с журналистами подтвердили сотрудники пресс-службы МВД по республике....