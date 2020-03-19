https://static.news.ru/photo/081a4780-698e-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ernest_Roy/pixabay

Полиция разыскивает преступника, совершившего кражу из торгующего кухонной утварью магазина в Басманном районе столицы.

Уточняется, что злоумышленник вынес из торговой точки три сковороды, общая стоимость которых составила почти три тысячи рублей. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, три преступника в масках вынесли из одного частного дома пять игрушечных ружей. Инцидент произошёл в столице Шотландии — Эдинбурге. Грабителей заметили местные жители в тот момент, когда злоумышленники, одетые во всё чёрное и с ружьями наперевес, убегали от дома.