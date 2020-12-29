Неизвестный сжёг фигуру Артёма Дзюбы в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/26c1bea6-4a85-11eb-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Неизвестный вандал поджёг в подмосковном Подольске алюминиевую фигуру нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артёма Дзюбы.

На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, что мужчина подошёл к фигуре, расположенной на одной из парковок города, после чего она вспыхнула. Злоумышленник сбежал. В настоящее время в произошедшем разбираются полицейские, передаёт МК.RU.

Ранее сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка, оторвавших голову стилизованной фигуре капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

Инцидент произошёл в ночь на 16 июля. Четверо молодых людей пришли во двор дома 11 по улице Генерала Смирнова в Подольске. Они помочились на фигуру Артёма Дзюбы, затем отломали голову футболиста и забрали её с собой. Позднее дворник обнаружил пропажу в урне. Вскоре местные жители обратились в полицию по факту вандализма.

Стилизованная фигура капитана сборной России была установлена в Подольске в 2019 году. Объект высотой в человеческий рост может двигать руками, отдавая воинское приветствие, которым прославился Артём Дзюба во время игр чемпионата в 2018 году, писал NEWS.ru.