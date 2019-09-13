https://static.news.ru/photo/66d0ae90-d61d-11e9-8654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях «Киевская» и «Алтуфьево» московского метро. Для обследования территории на место выехали кинологи с собаками.

Кроме того, как стало известно News.ru, поступила информация о возможном нахождении взрывного устройства на станции «Новые Черёмушки».

По данным правоохранительных органов, эвакуация пассажиров не проводилась. Подземка работает в штатном режиме.

Ранее News.ru писал, что неизвестный сообщил в экстренные службы столицы о взрывном устройстве, заложенном на Красной площади. Инцидент произошёл 10 сентября.