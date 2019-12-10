https://static.news.ru/photo/63afb9d8-1b26-11ea-955b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 10 декабря, в столичные экстренные службы поступило сообщение от анонимного злоумышленника об угрозе взрыва на территории приблизительно 30 станций Московского метрополитена.

В настоящее время проводится проверка информации. На местах работают специалисты, в числе которых кинологи с собаками.

Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки, — сообщили представители экстренных служб.

Ранее NEWS.ru писал, что 10 районных судов Москвы получили 10 декабря сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В общей сложности из судов были эвакуированы порядка 500 сотрудников и посетителей.