Во вторник, 10 декабря, в столичные экстренные службы поступило сообщение от анонимного злоумышленника об угрозе взрыва на территории приблизительно 30 станций Московского метрополитена.
В настоящее время проводится проверка информации. На местах работают специалисты, в числе которых кинологи с собаками.
Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки, — сообщили представители экстренных служб.
Ранее NEWS.ru писал, что 10 районных судов Москвы получили 10 декабря сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В общей сложности из судов были эвакуированы порядка 500 сотрудников и посетителей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен