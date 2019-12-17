https://static.news.ru/photo/d51b8492-20c8-11ea-9091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский проверяют после анонимного звонка о минировании.

По данным источника в экстренных службах, в настоящее время территории воздушных гаваней проверяют кинологи.

Он также отметил, работа аэропортов не нарушена, эвакуация не проходит.

Как писал NEWS.ru, 16 декабря поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Павелецком и Казанском железнодорожных вокзалах.