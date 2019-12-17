Столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский проверяют после анонимного звонка о минировании.
По данным источника в экстренных службах, в настоящее время территории воздушных гаваней проверяют кинологи.
Он также отметил, работа аэропортов не нарушена, эвакуация не проходит.
Как писал NEWS.ru, 16 декабря поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Павелецком и Казанском железнодорожных вокзалах.
Ранее неизвестные «заминировали» Ленинградский и Киевский вокзалы, первый пришлось эвакуировать. Также, 16 декабря правоохранительные органы
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