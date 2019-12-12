Эвакуация проходит в здании Черемушкинского суда в Москве из-за сообщения неизвестного о заложенном взрывном устройстве.
Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в Черемушкинском суде на ул. Кржижановского. На место прибыли оперативные службы, — передаёт сообщение источника АГН «Москва».
В среду, 11 декабря, сообщалось об угрозе взрыва Чертановского, Люблинского, Никулинского, Таганского, Тушинского, Лефортовского, Гагаринского, Измайловского, Замоскворецкого и Перовского судов в Москве.
Как ранее писал NEWS.ru, 10 декабря торговые центры «РИО» на Большой Черёмушкинской, 1, «Белая Дача» в Котельниках, «Вегас» в Ленинском районе и аэропорт Шереметьево «заминировали» в Москве.