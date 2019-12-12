Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Эвакуация проходит в здании Черемушкинского суда в Москве из-за сообщения неизвестного о заложенном взрывном устройстве.

Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в Черемушкинском суде на ул. Кржижановского. На место прибыли оперативные службы, — передаёт сообщение источника АГН «Москва».

В среду, 11 декабря, сообщалось об угрозе взрыва Чертановского, Люблинского, Никулинского, Таганского, Тушинского, Лефортовского, Гагаринского, Измайловского, Замоскворецкого и Перовского судов в Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, 10 декабря торговые центры «РИО» на Большой Черёмушкинской, 1, «Белая Дача» в Котельниках, «Вегас» в Ленинском районе и аэропорт Шереметьево «заминировали» в Москве.

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