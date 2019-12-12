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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутской области членов банды, которые продавали синтетические наркотики через интернет-магазины. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она подчеркнула, что задержанная группировка осуществляла незаконную деятельность на протяжении нескольких лет. Наркоторговцев задержали сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области. Среди...