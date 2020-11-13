Неизвестный сбил женщину-полицейского во Франции

https://static.news.ru/photo/b33a66c6-272b-11eb-99a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Police Nationale/facebook.com

Злоумышленник наехал на женщину-полицейского в лагере бродячих артистов, расположенном во французском департаменте Эсон.

Полиция приехала по вызову о бытовом конфликте. После этого несколько машин покинули лагерь, водитель одной из них сбил женщину-полицейского и скрылся. У пострадавшей несколько переломов, но её жизни ничего не угрожает.

Ведётся розыск злоумышленника. Его личность пока не установлена, сообщает BFM TV.

Как писал NEWS.ru, силовикам во французском департаменте Валь-де-Марн недалеко от Парижа пришлось разгонять тайную вечеринку, в которой участвовали не менее 300 человек. На следующий день по меньшей мере у одного из участников была выявлена коронавирусная инфекция.

Ранее в Москве мужчина угнал машину, избив водителя, а потом переехал полицейского. Инцидент произошёл на Ладожской улице. Злоумышленник подошёл к автомобилю, где сидел человек, несколько раз ударил владельца по голове и потребовал ключи от машины и деньги. Но ему помешал прохожий. Тогда злодей совершил нападение на другого водителя, ударив его ножом в плечо. Когда полицейские пытались остановить машину, преступник совершил наезд на стража порядка. Злоумышленник был задержан.