Неизвестный с ножом попытался отбить пойманных бродячих собак в Улан-Удэ

Мужчина с ножом напал на девушек, занимающихся отловом бродячих собак в Улан-Удэ, сообщает «МК в Бурятии». Он требовал отпустить пойманных животных и попытался порезать сотрудниц группы отлова — одной поранил руку. Это произошло в 102-м районе города: неизвестный шёл мимо машины, в которую собирались грузить собак, и начал требовать их выпустить.

Мы попросили предоставить документы на собаку либо дождаться сотрудников администрации и полиции, на что он стал требовать отпустить хотя бы одну собаку, достал нож, стал угрожать и нападать, после непродолжительной борьбы мы решили отдать собаку мужчине, чтобы конфликт не перерос в более серьёзные последствия, и вызвали сотрудников полиции, — рассказала отловщица Татьяна.

Нападавшего задержали. Директор службы отлова ИП Жихарева Элмира Джабраиловна рассказала, что этот же человек уже угрожал группе отлова в посёлке Горьком и что вообще жители часто мешают работать.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.