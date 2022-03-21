Неизвестный плеснул кислотой в двоих жителей столицы и ребёнка

Неизвестный плеснул кислотой в трёх человек в подъезде дома в столичном Подольском проезде. Как сообщает Telegram-канал Mash, среди них оказался 11-летний ребёнок. Трое пострадавших госпитализированы, полиция ищет нападавшего.

Сообщается, что у ребёнка пострадали кисти рук, 26-летний молодой человек госпитализирован с химическими ожогами лица, шеи и рук, 26-летняя девушка — с ожогами глаз, лица, рук и бедра. По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть.

В декабре прошлого года 24-летний Даниил Кот облил кислотой 16-летнюю девушку и её 18-летнего компаньона. Оба получили травмы и были госпитализированы. Состояние молодого человека оценили как удовлетворительное, а травмы девушки оказались значительно серьёзнее. Медики оценили её состояние как тяжёлое.

Мужчина, нанёсший молодой паре увечья из-за ревности, сознался в содеянном и признал вину. Врачи зафиксировали у девушки ожоги лица, волосяной части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц. Она перенесла операцию, ей предстоит ещё несколько хирургических вмешательств. Нападавшему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц).