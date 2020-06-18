Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы

Стрельба произошла на севере российской столицы. Неизвестный открыл стрельбу на улице Приорова. Речь идёт о доме 38А/2.
На место ЧП приехала полиция. Как
Как
В то же время по информации Mash,
Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.
Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК)
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