Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы

15:26, 18 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрельба произошла на севере российской столицы. Неизвестный открыл стрельбу на улице Приорова. Речь идёт о доме 38А/2.

На место ЧП приехала полиция. Как сообщает источник «360», правоохранители в бронежилетах вошли в подъезд.

Как передаёт telegram-канал «112», в квартире, помимо стрелка, могут находиться женщина с детьми. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. О пострадавших информации пока нет.

В то же время по информации Mash, сообщается о раненой в голову женщине. На место едет также скорая помощь.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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