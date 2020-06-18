Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/1e9ea9be-b160-11ea-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрельба произошла на севере российской столицы. Неизвестный открыл стрельбу на улице Приорова. Речь идёт о доме 38А/2.

На место ЧП приехала полиция. Как сообщает источник «360», правоохранители в бронежилетах вошли в подъезд.

Как передаёт telegram-канал «112», в квартире, помимо стрелка, могут находиться женщина с детьми. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. О пострадавших информации пока нет.

В то же время по информации Mash, сообщается о раненой в голову женщине. На место едет также скорая помощь.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.