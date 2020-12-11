Неизвестный открыл стрельбу по детскому саду в Москве

Злоумышленник обстрелял из пневматической винтовки здание детского сада. По словам очевидцев, инцидент произошёл в момент, когда родители забирали детей домой.
Свидетели происшествия сообщают как минимум о трёх выстрелах. По предварительной информации, ранение получил один ребёнок,
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
6 декабря произошла стрельба в салоне пассажирского автобуса в Москве. Происшествие случилось на пересечении 1-го Митинского переулка и Митинской улицы. В результате никто не пострадал, стрелок был задержан.
Как сообщал NEWS.ru, на столичной станции метро «Киевская» в этот же день был задержан 20-летний пассажир, у которого в сумке были обнаружены патроны калибра 7,62 мм. По словам мужчины, боеприпасы он нашёл на полигоне одной их воинских частей в Московской области.