Неизвестный открыл стрельбу по детскому саду в Москве

https://static.news.ru/photo/14aa7370-3bee-11eb-956c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленник обстрелял из пневматической винтовки здание детского сада. По словам очевидцев, инцидент произошёл в момент, когда родители забирали детей домой.

Свидетели происшествия сообщают как минимум о трёх выстрелах. По предварительной информации, ранение получил один ребёнок, передаёт Пятый канал. Предполагается, что стреляли из соседнего с детским садом дома.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 декабря произошла стрельба в салоне пассажирского автобуса в Москве. Происшествие случилось на пересечении 1-го Митинского переулка и Митинской улицы. В результате никто не пострадал, стрелок был задержан.

Как сообщал NEWS.ru, на столичной станции метро «Киевская» в этот же день был задержан 20-летний пассажир, у которого в сумке были обнаружены патроны калибра 7,62 мм. По словам мужчины, боеприпасы он нашёл на полигоне одной их воинских частей в Московской области.