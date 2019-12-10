В Москве неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в автобусе, следовавшем по Новоорловской улице,
Уточняется, что злоумышленник выдохнул в лицо водителю сигаретный дым, а в ответ на возмущение достал оружие. Однако водителю удалось выбить оружие у мужчины и вытолкнуть его из салона.
После этого хулиган подобрал пистолет, сделал из него несколько выстрелов, распылил перцовый баллончик в лицо водителю и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.
Водитель автобуса категорически отказался писать заявление в полицию. Но несмотря на это, по данному факту началась проверка.
Как ранее писал NEWS.ru, на Варшавском шоссе в Москве между водителями такси и иномарки произошёл конфликт. В результате скандала владелец зарубежного транспортного средства вышел из себя и открыл стрельбу.
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