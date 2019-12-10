https://static.news.ru/photo/761a4c62-1b50-11ea-91f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в автобусе, следовавшем по Новоорловской улице, сообщает Пятый канал.

Уточняется, что злоумышленник выдохнул в лицо водителю сигаретный дым, а в ответ на возмущение достал оружие. Однако водителю удалось выбить оружие у мужчины и вытолкнуть его из салона.

После этого хулиган подобрал пистолет, сделал из него несколько выстрелов, распылил перцовый баллончик в лицо водителю и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

Водитель автобуса категорически отказался писать заявление в полицию. Но несмотря на это, по данному факту началась проверка.

Как ранее писал NEWS.ru, на Варшавском шоссе в Москве между водителями такси и иномарки произошёл конфликт. В результате скандала владелец зарубежного транспортного средства вышел из себя и открыл стрельбу.