https://static.news.ru/photo/1f1c6428-24dc-11ea-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Toronto Police Service/facebook.com

Два человека получили серьёзные ранения, после того как неизвестный открыл стрельбу в районе Ист-Йорк на востоке Торонто в Канаде.

Об этом сообщает Global News. Местная полиция отреагировала на сообщения о стрельбе и, прибыв в указанный район, получила информацию от очевидцев о нескольких подозрительных лицах, которые в спешке уходили с места происшествия. Правоохранители затем обнаружили двух пострадавших с огнестрельными ранениями. Их немедленно доставили в госпиталь. Медики характеризуют состояние раненных как тяжёлое, однако считают, что их жизнь вне опасности.

Полиция пока не располагает никакой информацией об устроившем стрельбу лице или лицах.

Как ранее передавал NEWS.ru, в британском Сассексе неизвестный жестоко убил двоих людей ножом и ранил ещё одного. У обоих погибших были перерезаны горла.