https://static.news.ru/photo/275dbd54-1e5f-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Мирнинского района Якутии неизвестный открыл огонь по продавцу одного из магазинов запчастей. Мужчина в результате нападения был ранен. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы регионального СУ СК.

Отмечается, что нападение было совершено накануне. Из магазина преступник ничего не украл. Пострадавший, в свою очередь, после получения огнестрельного ранения был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщается на сайте СУ СК по Якутии.

Ранее NEWS.ru передавал, что полиция задержала двух безработных жителей башкирского Белебея, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстреляли из травматического пистолета двух молодых людей, отказавшихся угостить их выпивкой.