Неизвестный обстрелял детей возле омского вокзала

Неизвестный мужчина обстрелял в Омске детей у железнодорожного вокзала. Предположительно, огонь был открыт из пневматического оружия. Сейчас полиция ищет злоумышленника. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы УМВД по Омской области. Данные передаёт РИА Новости.

О произошедшем в социальных сетях рассказал анонимный источник вечером 26 июня. По его словам, неизвестный мужчина выстрелил по двум 15-летним девочкам и одной 12-летней девочке в Ленинском округе Омска. Это произошло 25-го числа. В полиции данный факт подтвердили. Однако правоохранители подчеркнули, что материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет уже зарегистрирован. Автор анонимного сообщения отметил, что пули были сплавлены самостоятельно. Силовики эту информацию не комментируют. Также источник добавил, что медикам пришлось извлекать пули из рук девочек под общим наркозом.

Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала, — пояснили в полиции.

Ранее стало известно, что в результате инцидента со стрельбой в американском городе Арвада, штат Колорадо, погибли два человека, в том числе сотрудник полиции. Об этом сообщает телеканал CBS Denver.

По данным телеканала, неизвестный открыл огонь по сотруднику полиции. На место происшествия прибыли другие представители службы. В результате инцидента нападавший застрелили одного из полицейских и ещё одного человека, чья личность не раскрывается.