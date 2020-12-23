Неизвестный мужчина застрелил трёх жандармов во Франции

https://static.news.ru/photo/f6bc3362-44e4-11eb-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Центральной Франции в перестрелке с неизвестным мужчиной погибли три жандарма. Об этом местные СМИ, ссылаясь на сведения от прокуратуры, сообщили в среду, 23 декабря.

Отмечается, что мужчина устроил перестрелку на территории французского департамента Пюи-де-Дом. Преступнику 48 лет. Он открыл огонь по сотрудникам французских правоохранительных органов, передаёт BFM TV.

По имеющимся сведениям, жандармы пытались спасти от преступника женщину, укрывшуюся на крыше дома. Правоохранители приблизились к жилищу, после чего злоумышленник и начал стрелять. Один правоохранитель погиб, ещё один был ранен. После этого мужчина поджёг дом. В пожаре погибли два жандарма.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейский погиб, ещё один пострадал в результате перестрелки в американском городе Конкорд штата Северная Каролина.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером 16 декабря. Жизни раненого сотрудника ничего не угрожает.