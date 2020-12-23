Неизвестный мужчина застрелил трёх жандармов во Франции

В Центральной Франции в перестрелке с неизвестным мужчиной погибли три жандарма. Об этом местные СМИ, ссылаясь на сведения от прокуратуры, сообщили в среду, 23 декабря.
Отмечается, что мужчина устроил перестрелку на территории французского департамента Пюи-де-Дом. Преступнику 48 лет. Он открыл огонь по сотрудникам французских правоохранительных органов,
По имеющимся сведениям, жандармы пытались спасти от преступника женщину, укрывшуюся на крыше дома. Правоохранители приблизились к жилищу, после чего злоумышленник и начал стрелять. Один правоохранитель погиб, ещё один был ранен. После этого мужчина поджёг дом. В пожаре погибли два жандарма.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейский погиб, ещё один пострадал в результате перестрелки в американском городе Конкорд штата Северная Каролина.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером 16 декабря. Жизни раненого сотрудника ничего не угрожает.