Неизвестный мужчина отравил лебедя на Патриарших прудах

https://static.news.ru/photo/3c12fe4e-c67a-11ea-8f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сотрудники московской полиции начали проверку по факту отравления лебедя на Патриарших прудах.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, сообщение о случившемся поступило 14 июля.

При просмотре записей видеонаблюдения установлено, что неизвестный мужчина, находясь у Патриарших прудов, чем-то накормил лебедя, после чего он перестал подавать признаки жизни, — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого неизвестный вытащил птицу из воды и оставил её на берегу, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Патриарших прудов в центре Москвы в очередной раз потребовали от столичной полиции усилить патрулирование района после того, как на берегу водоёма был найден мёртвый лебедь с раной на груди. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что полицейские выезжали на место и не выявили жестокого обращения с животным или убийства птицы.