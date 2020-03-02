https://static.news.ru/photo/ae5a865e-5c8d-11ea-a3b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница столицы разместила в Интернете объявление о тайском массаже. Её услугами заинтересовались двое мужчин.

Клиенты связались с девушкой по телефону. Один из них представился Владимиром. Они пришли в назначенное время в квартиру на Авиационной улице. Владимир и массажистка уединились в комнате, а второй молодой человек остался сидеть на кухне.

Мужчина набросился на девушку и стал её насиловать. После их ухода девушка обнаружила пропажу десяти тысяч рублей и мобильного телефона. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются детали инцидента, сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru сообщал ранее, что в России резко возросло число изнасилований в 2020 году. Оно увеличилось на 72,1% по сравнению с январём 2019 года.