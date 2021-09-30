Неизвестный атаковал здание правительства Мурманской области

В Мурманской области неизвестный атаковал здание правительства, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью, сообщается в Telegram-канале «Мурманск инсайд». По предварительным данным, пострадал охранник. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошёл в 01:30 ночи. В момент нападения в кабинетах ещё находились сотрудники городской администрации. На кадрах видно, как человек, одетый в куртку с капюшоном, бросает два зажжённых «коктейля Молотова», а затем убегает.

В настоящее время на месте работает полиция. Обстоятельства происшествия, мотивы и личность злоумышленника устанавливаются.

Ранее Следственный комитет России объявил в федеральный розыск брата и сестру Дмитрия и Ирину Маценко, которых подозревают в поджоге машины с шестилетним ребёнком внутри в Иркутской области. Инцидент произошёл утром 7 сентября. Брат с сестрой подъехали на автомобиле к парковке здания на Верхней улице рабочего посёлка Маркова. Мужчина, выйдя из автомобиля Nissan Qashqai, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6 и скрылся с места происшествия.