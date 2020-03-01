https://static.news.ru/photo/8980225c-5bdf-11ea-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Как минимум восемь человек погибли и двое получили тяжёлые ранения в результате стрельбы на Гаити.

Неизвестные открыли огонь по магазинам, возле которых стояли люди. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на мотоцикле. В данное время их разыскивает полиция, передаёт Haiti Libre.

Издание уточняет, что из-за паники травмы также получили несколько человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецком городе Ханау местный житель расстрелял людей, убил свою мать, после чего покончил с собой. В общей сложности погибли 11 человек, в том числе подозреваемый и пятеро граждан Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения.