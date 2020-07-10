Неизвестные «заминировали» здание МИД в Москве

Неизвестные сообщили о «минировании» здания Министерства иностранных дел РФ в Москве, сообщили в экстренных службах.
Специалисты проверяют сообщение о «минировании» здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД, — передаёт ТАСС слова источника.
Волна «минирований» началась в России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют анонимные письма об угрозах взрыва в школах, суда, торговых центрах, вузах, магазинах.
Ни одна из угроз не была подтверждена. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ранее сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали ложные сообщения.
Ранее, 28 июня, неизвестные оставили анонимное сообщение о «минировании» торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в Москве. ТРЦ расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2, писал NEWS.ru.
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