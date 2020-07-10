Происшествия

Неизвестные «заминировали» здание МИД в Москве

16:57, 10 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили о «минировании» здания Министерства иностранных дел РФ в Москве, сообщили в экстренных службах.

Специалисты проверяют сообщение о «минировании» здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД, — передаёт ТАСС слова источника.

Волна «минирований» началась в России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют анонимные письма об угрозах взрыва в школах, суда, торговых центрах, вузах, магазинах.

Ни одна из угроз не была подтверждена. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ранее сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали ложные сообщения.

Ранее, 28 июня, неизвестные оставили анонимное сообщение о «минировании» торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в Москве. ТРЦ расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2, писал NEWS.ru.

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