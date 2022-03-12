Неизвестные «заминировали» все школы, колледжи и техникумы на Камчатке

В Камчатском крае началась эвакуация учащихся и педагогов школ, колледжей и техникумов из-за анонимного сообщения о минировании. В школах также отменены занятия во вторую смену, сообщается на сайте правительства региона.

На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций, — говорится в сообщении.

Все родители учащихся оповещены о произошедшем. Младшие школьники лично передаются законным представителям или сопровождаются педагогами. Пострадавших в ходе эвакуации нет, заверили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что из-за угроз минирования были отменены занятия во всех школах в Крыму. В ходне проверок было установлено, что сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.

В Норильске задержали 14-летнего подростка, причастного к сообщениям о минировании школ и соцобъектов в Волгограде. В отношении него возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что за сообщения о бомбах он получил вознаграждение на общую сумму около 10 тысяч рублей.