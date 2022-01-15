Неизвестные «заминировали» все самолёты Smartavia

Российская авиакомпания Smartavia сообщила, что 14 и 15 января получила анонимные сообщения о минировании самолётов. Представители перевозчика провели проверку и обратились в правоохранительные органы. Все полученные сообщения оказались ложными, рассказали РБК в пресс-службе компании.

Во всех аэропортах назначения были проведены дополнительные тщательные досмотры пассажиров, ручной клади, багажа, груза и почты. В результате проведённых мероприятий подозрительных предметов, представляющих угрозу для пассажиров и воздушных судов, обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе.

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга, успешно приземлился в аэропорту Самары после того, как от неизвестного поступило анонимное сообщение о бомбе на борту. В аэропорту были проведены мероприятия по обеспечению безопасности. До этого сообщалось, что лайнер готовился к экстренной посадке в Самаре.

Представители авиакомпании АЛРОСА ранее также сообщили, что на её электронную почту поступили анонимные сообщения о том, что самолёты перевозчика в аэропортах разных городов якобы были заминированы. Проверки воздушных судов продолжаются, пока угроз не обнаружено.