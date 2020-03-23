https://static.news.ru/photo/ed15addc-6d19-11ea-9f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили об угрозе взрывов двух пассажирских самолётов, вылетевших из Москвы в Екатеринбург и Архангельск.

О бомбах на борту лайнеров стало известно из анонимных сообщений, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Накануне в Шереметьево поступило сразу восемь сообщений о «минировании». Информация о взрывчатке не подтвердились, писал NEWS.ru.

Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.