Неизвестные сообщили об угрозе взрывов двух пассажирских самолётов, вылетевших из Москвы в Екатеринбург и Архангельск.
О бомбах на борту лайнеров стало известно из анонимных сообщений,
Накануне в Шереметьево поступило сразу восемь сообщений о «минировании». Информация о взрывчатке не подтвердились, писал NEWS.ru.
Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен