Неизвестные сообщили о минировании больницы в Москве

Экстренные службы столицы проводят проверку по факту сообщения об угрозе взрыва в Государственной клинической больнице № 70.
Поступила информация об угрозе взрыва в медучреждении по адресу: Федеративный проспект, 17, — сообщил источник в правоохранительных органах журналистам «Интерфакса».
В настоящий момент информация проверяется.
Сообщается, что информация об угрозе взрыва также поступила в роддом, расположенный на улице 800-летия Москвы.
NEWS.ru писал, что 8 апреля неизвестные заявили о взрывных устройствах, якобы заложенных в пяти медучреждениях Москвы. Сообщения оказались ложными.
Также злоумышленник «заминировал» аэропорт Внуково. Он позвонил в службу 112 и сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Когда его переключили на полицию он отказался от своих слов. Мужчина объяснил, что паниковал из-за карантина.