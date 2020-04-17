Неизвестные сообщили о минировании больницы в Москве

https://static.news.ru/photo/721c27da-80b7-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: gkb.mukhina/vk.com

Экстренные службы столицы проводят проверку по факту сообщения об угрозе взрыва в Государственной клинической больнице № 70.

Поступила информация об угрозе взрыва в медучреждении по адресу: Федеративный проспект, 17, — сообщил источник в правоохранительных органах журналистам «Интерфакса».

В настоящий момент информация проверяется.

Сообщается, что информация об угрозе взрыва также поступила в роддом, расположенный на улице 800-летия Москвы.

NEWS.ru писал, что 8 апреля неизвестные заявили о взрывных устройствах, якобы заложенных в пяти медучреждениях Москвы. Сообщения оказались ложными.

Также злоумышленник «заминировал» аэропорт Внуково. Он позвонил в службу 112 и сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Когда его переключили на полицию он отказался от своих слов. Мужчина объяснил, что паниковал из-за карантина.