На электронную почту московского аэропорта Шереметьево пришло анонимное сообщение о взрывных устройствах на бортах четырёх пассажирских самолётов.
Об этом ТАСС
Как писал NEWS.ru, накануне, 13 марта, неизвестные лица также сообщали о бомбе на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Челябинск. 11 марта «минировали» рейс Иркутск — Москва. 5 марта анонимные сообщения о взрывных устройствах на борту коснулись четырёх самолётов. Во всех случаях информация оказывалась ложной.
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