https://static.news.ru/photo/7de21b40-65f7-11ea-8aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На электронную почту московского аэропорта Шереметьево пришло анонимное сообщение о взрывных устройствах на бортах четырёх пассажирских самолётов.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Неизвестные «заминировали» рейсы Москва — Тюмень, Москва — Челябинск, Иркутск — Москва и Новосибирск — Москва. Борт, следовавший в Челябинск, экстренно приземлился в Казани, посадка прошла успешно. Остальные рейсы прерывать полёт не стали и летят в пункты назначения.

Как писал NEWS.ru, накануне, 13 марта, неизвестные лица также сообщали о бомбе на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Челябинск. 11 марта «минировали» рейс Иркутск — Москва. 5 марта анонимные сообщения о взрывных устройствах на борту коснулись четырёх самолётов. Во всех случаях информация оказывалась ложной.