Неизвестные в Сомали обстреляли из миномёта резиденцию с президентом

https://static.news.ru/photo/978ad3f8-6537-11eb-ba58-96000091f725_660.jpg Фото: Hassan Bashi/Global Look Press

В ночь на вторник, 2 февраля, в сомалийском городе Дусамареб неизвестные выпустили девять снарядов из миномётов, которые разорвались на территории правительственной резиденции. В этот момент в здании находился президент страны.

Местные власти подозревают, что снаряды по резиденции выпустили исламисты, члены террористической организации «Аш-Шабаб». Сведения о пострадавших в результате обстрела к настоящему моменту отсутствуют.

Глава государства прибыл в город накануне. Он собирается провести переговоры с пятью региональными лидерами относительно будущих всеобщих и президентских выборов. Срок действия полномочий Мохамед Абдуллахи Мохамеда заканчивается 8 февраля. Однако, несмотря на близость указанной даты, день, когда будет проведено голосование, пока не согласован с ведущими политическими силами государства. Причина заключается в сохраняющихся между сторонами разногласиях. Действующий лидер не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру.

Основное заседание должно пройти 2 февраля. В настоящий момент вокруг правительственной резиденции усилена охрана. Город патрулируют армейские наряды.

Утром во вторник вблизи аэропорта Дусамареба произошёл мощный взрыв. Это была совершена попытка покушения на заместителя начальника штаба сухопутных войск Сомали. Информации о его состоянии пока не поступало, пишет Somali Guardian.

Как ранее передавал NEWS.ru, американские военные совместно с сомалийским правительством во вторник нанесли два авиаудара в окрестностях города Джамаме на юге страны. Во время атаки погибли трое исламистов. Об этом 19 января сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).