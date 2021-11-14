Неизвестные устроили погром в больнице под Тулой

Группа мужчин устроили погром в здании городской клинической больницы в городе Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
По словам собеседника агентства, четыре человека
В настоящее время на месте происшествия работает полиция.
Предварительно, медицинский персонал не пострадал, — сообщил источник.
Как сообщают местные СМИ, погромщиками были родственники одного из пациентов больницы.
Официальных комментариев регионального УМВД и Минздрава Тульской области не поступало.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело после нападения на семью с малолетним ребёнком. По предварительным данным, шестеро человек избили мужчину, после того как он сделал замечание хулигану, справляющему нужду у подъезда.