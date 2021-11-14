Неизвестные устроили погром в больнице под Тулой

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Группа мужчин устроили погром в здании городской клинической больницы в городе Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, четыре человека ворвались в здание больницы вечером в воскресенье, 14 ноября. Они напали на охранника, сломали дверь в приёмном отделении и разбили телефон.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Предварительно, медицинский персонал не пострадал, — сообщил источник.

Как сообщают местные СМИ, погромщиками были родственники одного из пациентов больницы.

Официальных комментариев регионального УМВД и Минздрава Тульской области не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело после нападения на семью с малолетним ребёнком. По предварительным данным, шестеро человек избили мужчину, после того как он сделал замечание хулигану, справляющему нужду у подъезда.