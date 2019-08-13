https://static.news.ru/photo/102964c6-bdb1-11e9-82ab-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Лысенков Фото: Дмитрий Лысенков/vk.com

Мать 37-летнего актёра Дмитрия Лысенкова обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестный злоумышленник угнал припаркованный возле дома в Петербурге автомобиль KIA Sportage, принадлежащий её сыну.

Преступление было совершено в ночь на 12 августа. В настоящее время силовики устанавливают личность угонщика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Пятый канал .

Дмитрий Лысенков известен по ролям в фильмах «Сталинград», «Домашний арест» и других.

Ранее News.ru писал, что чаще всего злоумышленники угоняют автомобили чёрного цвета. Такими результатами исследования поделился руководитель одного из страховых проектов Алексей Тимонин.