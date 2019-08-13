Мать 37-летнего актёра Дмитрия Лысенкова обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестный злоумышленник угнал припаркованный возле дома в Петербурге автомобиль KIA Sportage, принадлежащий её сыну.
Преступление было совершено в ночь на 12 августа. В настоящее время силовики устанавливают личность угонщика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает
Дмитрий Лысенков известен по ролям в фильмах «Сталинград», «Домашний арест» и других.
Ранее News.ru писал, что чаще всего злоумышленники угоняют автомобили чёрного цвета. Такими результатами исследования поделился руководитель одного из страховых проектов Алексей Тимонин.