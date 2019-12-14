https://static.news.ru/photo/56878ef6-1fcd-11ea-9295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое неизвестных проникли в дом и связали хозяев, а после украли золотые украшения и примерно миллион рублей. Затем они угнали автомобиль Toyota Venza и скрылись с места происшествия. Инцидент произошёл в городском округе Мытищи в деревне Погорелки.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время ведётся розыск грабителей, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что неизвестные украли у безработного в офисе 5,5 миллиона рублей через дыру в стене. Согласно данным полиции, мужчина 1966 года рождения приехал в офис для покупки автомобиля. Сотрудники пересчитали привезённые им деньги и положили в шкаф.