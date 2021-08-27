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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолёте Москва-Геленджик

11:39, 28 августа 2021
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолёте Москва-Геленджик Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолёта Москва — Геленджик в аэропорту Домодедово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Поступило сообщение об угрозе взрыва самолёта в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик, — сказал источник.

По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 по столичному времени. В настоящее время его проверяют, рейс задержан. Успели ли сотрудники аэропорта вывезти пассажиров на ВПП для посадки в воздушное судно — не сообщается. Другие подробности инцидента также пока неизвестны.

Ранее жителя Амурской области задержали в Хабаровске после сообщения о минировании железнодорожного вокзала. По его словам, на этот поступок он решился из нежелания возвращаться в многодетную семью.

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