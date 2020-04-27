Неизвестные сообщили о минировании всех самолётов в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/755fd9d4-8894-11ea-9822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 27 апреля, неизвестные сообщили о минировании всех самолётов, находящихся на территории столичного аэропорта Шереметьево. Также злоумышленники заявили об угрозе взрыва на бортах шести воздушных судов, выполняющих рейсы.

Об анонимных сообщениях журналистам сообщил источник в авиационных службах. По имеющейся информации, «заминированы» все самолёты в Шереметьево, два лайнера, выполняющих рейсы в этот аэропорт. Также поступили сведения об угрозе взрыва на борта, которые вылетели из Шереметьево.

В настоящее время все воздушные судна проверили. Информация о минировании не подтвердилась, — передаёт ТАСС слова источника.

Как ранее писал NEWS.ru, 22 апреля аэропорт Шереметьево получиланонимные сообщения о минировании. По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.