Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Письма о минировании вновь поступили в суды и вузы Санкт-Петербурга. В общей сложности «анонимки» получили три районных суда и 12 учебных учреждений.

По данным объединённой пресс-службы судов города, сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд зданий — опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено, передаёт «Интерфакс». Ранее NEWS.ru писал, что десятки сообщений о...