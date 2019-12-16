Пять судов Москвы — Щербинский, Савёловский, Кунцевский, Головинский и Коптевский — получили сообщения с угрозами взрыва, передаёт источник NEWS.ru.
Также злоумышленники якобы заминировали суды и вузы Санкт-Петербурга. В общей сложности «анонимки» получили три районных инстанции и 12 учебных учреждений.
По данным объединённой пресс-службы судов города, сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд зданий — опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено.
Ранее NEWS.ru писал, что десятки сообщений о бомбах, якобы заложенных в различных объектах инфраструктуры, получили правоохранительные органы Санкт-Петербурга. В разных районах города были «заминированы» более 20 станций метро, 24 больницы и около 60 школ.
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