Неизвестные сообщили о минировании пяти объектов в Подмосковье

Информация о минировании пяти объектов в Подмосковье поступила от неизвестных на электронную почту телеканала «360 Подмосковье». В их числе — Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», два спортивных учреждения, а также офис и редакция телеканала, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На электронную почту редакции телеканала «360 Подмосковье» поступило анонимное сообщение о минировании пяти объектов на территории Московской области, в том числе редакции телеканала «360 Подмосковье», которая находится в Солнечногорске, Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре, баскетбольного центра «Химки», ледовой арены в Балашихе, а также офиса телеканала «360 Подмосковье» в Одинцово, — пояснил собеседник агентства.

По информации источника, на местах уже работают правоохранители, проводится проверка факта минирования.

Ранее неизвестный сообщил о том, что все торговые центры Москвы заминированы, в результате была проведена эвакуация части ТЦ для проверки сообщений, в том числе на улицу вывели около 400 посетителей и работников Центрального детского магазина. Также поступили данные об эвакуации ТЦ «Шоколад». После проверки на местах якобы заминированных торговых центров и аэропортов Москвы и Московской области взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудница коммунальной компании Зеленограда обнаружила во время обхода автомобильного моста подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством. На место были вызваны специалисты по взрывотехнике, следствие устанавливает детали.