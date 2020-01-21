Администрация главного универмага на Красной площади получила сообщение о минировании.
Ранее утром анонимные письма о «минировании» поступили по электронной почте в столичные аэропорты и торговые центры.
С ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проводятся эвакуации госучреждений из-за сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке. Волна «минирований» затронула также торговые центры, школы и вузы. После проверок ни в одном из случаев информация не подтвердилась.
Как писал NEWS.ru, ранее проверки после сообщений об угрозе взрыва начались в двух детских садах столицы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен