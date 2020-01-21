https://static.news.ru/photo/0dd902c8-3c3a-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация главного универмага на Красной площади получила сообщение о минировании.

Ранее утром анонимные письма о «минировании» поступили по электронной почте в столичные аэропорты и торговые центры.

С ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проводятся эвакуации госучреждений из-за сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке. Волна «минирований» затронула также торговые центры, школы и вузы. После проверок ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Как писал NEWS.ru, ранее проверки после сообщений об угрозе взрыва начались в двух детских садах столицы.