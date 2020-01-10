https://static.news.ru/photo/4d14283a-33e5-11ea-8ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба областного главка МВД сообщила о нападении на мужчину в Кубинке.

Инцидент произошёл сегодня, 10 января. Неизвестные расстреляли мужчину и скрылись с места преступления. На данный момент пострадавший госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь. Правоохранительные органы начали поиск преступников. Устанавливаются личности подозреваемых.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Карачаево-Черкесии. Молодой человек пришёл в ресторан и застал свою девушку в компании других мужчин. Он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в неё. Женщину прикрыл собой мужчина, который сидел рядом.