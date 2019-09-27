https://static.news.ru/photo/5635fe56-e1f2-11e9-89cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве ищут двух злоумышленников, совершивших поджог детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения полиции.

Молодые люди проникли на территорию учреждения через запасной вход. Пожарные, прибывшие на место ЧП, нашли источник возгорания на втором этаже.

Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевёрнуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники, — сообщили в полиции.

Как отмечает РИА Новости , в результате пожара никто не пострадал. По данному факту проводится расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что виновником пожара в Подмосковье, в результате которого погибла женщина, оказался глава семьи, которого мучили галлюцинации. Мужчина, придя домой, забаррикадировался и поджёг штору. Дома в этот момент были его 33-летняя жена и 8-летний сын. В результате пожара выжить удалось только ребёнку.